Осужден второй фигурант дела о пытках в ярославской ИК-1. Накануне правозащитники выложили видео, где он бьет заключенного

Заволжский районный суд Ярославля приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего инспектора отдела безопасности ярославской колонии № 1 Максима Яблокова. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Кроме того, суд запретил Яблокову в течение двух лет занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Прокуратура просила для обвиняемого пять лет колонии и лишение звания лейтенанта внутренней службы.

Дело Яблокова рассматривали в особом порядке, так как он признал вину и заключил сделку со следствием. Он обвинялся в том, что в декабре 2016 года вместе с еще двумя сотрудниками ИК-1 избил троих прибывших в колонию заключенных, в том числе Хасдина Муртазалиева. «Общественный вердикт», представляющий интересы Муртазалиева, накануне выложил видео его избиения.

«Общественный вердикт» также называет Яблокова одним из самых активных участников избиения заключенного ИК-1 Евгения Макарова; он нанес как минимум 129 ударов дубинкой по ногам Макарова. Материалы по этому эпизоду еще не поступили в суд, писала «Медиазона».

Уголовное дело о пытках в ярославской колонии № 1 возбудили летом 2018 года — после того, как «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали запись, на которой сотрудники ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова.

16 января суд вынес первый приговор по делу. Бывший замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы. Всего в деле около 20 обвиняемых.