Минюст США заподозрил бывшего главу ФБР в утечке секретной информации. Из-за «документа российской разведки»

Министерство юстиции США проверяет бывшего директора ФБР Джеймса Коми на причастность к утечке секретной информации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Расследование связано с документом якобы российской разведки, который США передали хакеры из Нидерландов. В нем процитировано письмо от 2016 года, где глава Национального комитета Демократической партии предполагает, что генпрокурор США не допустит суда над Хиллари Клинтон из-за использования личной электронной почты для служебных нужд.

Документ был секретным, но о нем узнали журналисты. В частности, в 2017 году он упоминался в двух статьях The New York Times и The Washington Post. Минюст подозревает, что издания могли получить бумагу от Джеймса Коми.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году президентом Бараком Обамой. Его преемник Дональд Трамп неоднократно критиковал Коми и называл его «кротом». Трамп уволил Коми в 2017 году.

В 2019 году Минюст США уже проводил расследование об утечке информации в отношении Коми. Поводом стали несколько служебных записок о его встречах с с Трампом, которые попали к журналистам. Коми не предъявили обвинений, но признали виновным в нарушении инструкций ФБР.