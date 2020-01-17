Михаил Мишустин встретился с Дмитрием Медведевым. Они проговорили больше часа

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин встретился со своим предшественником на этом посту Дмитрием Медведевым, сообщает «Интерфакс».

Мишустин и Медведев провели встречу в Доме правительства. Сначала они больше часа общались один на один в кабинете премьера, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности.

Медведев выразил надежду на то, что до формирования нового правительства «все будет надлежащим образом происходить». «Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные», — заявил Медведев.

Дмитрий Медведев объявил об отставке 15 января. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин предложил провести конституционную реформу. Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза.

16 января новым премьером был назначен Михаил Мишустин, в прошлом возглавлявший Федеральную налоговую службу. Он пообещал представить новый состав правительства в ближайшие дни.

Во время встречи с Мишустиным в Госдуме депутаты фракции «Единая Россия» предъявили претензии к четырем министерствам: Минздраву, Минкульту, Минтруда и Минпросвещения. При этом депутаты похвалили работу вице-премьеров Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака и Алексея Гордеева, а также министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.