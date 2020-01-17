Уровень рождаемости в Китае в 2019 году упал до исторического минимума. Такие данные привело национальное бюро статистики.

В 2019 году коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу человек — минимум с 1949 года, когда к власти в Китае пришли коммунисты. В общей сложности в стране родились 14,65 миллиона детей — этот показатель стал минимальным за 59 лет.

Как пишет South China Morning Post, аналитики связывают это с запоздалой отменой политики «одна семья — один ребенок», из-за которой сейчас в стране значительно снизилось количество женщин репродуктивного возраста.

Политика «одна семья — один ребенок», действовавшая в Китае с 1980 года с целью ограничения роста населения в тяжелых экономических условиях, была официально отменена в 2015 году. По итогам следующего года в стране был зафиксирован резкий скачок рождаемости.