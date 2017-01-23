В Китае резко выросла рождаемость. Там отменили правило «одна семья — один ребенок»

BBC News
10:11, 23 января 2017
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Уровень рождаемости в Китае в 2016 году достиг рекордной величины с начала XXI века.

По данным Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи, в 2016 году в Китае родились 18,46 миллиона человек, что на 11,5 процента больше, чем годом ранее.

Рост уровня рождаемости произошел на фоне сокращения числа женщин детородного возраста почти на пять миллионов человек. Таким образом, отметили представители комиссии, рост рождаемости можно напрямую связать с отменой политики «одна семья — один ребенок».

К 2020 году, по прогнозам комиссии, ежегодно в Китае будут рождаться 17-20 миллионов человек. Такой рост рождаемости, как ожидается, приведет к увеличению работоспособного населения страны к 2050 году на 30 миллионов человек (англ.яз.).

BBC News
Правило «Одна семья — один ребенок» было введено в Китае в 1980 году. Власти КНР обосновали необходимость ограничения рождаемости борьбой за повышение благосостояния населения и защитой от перенаселения.
В 2013 году в Китае было разрешено иметь двух детей тем семьям, где хотя бы один родитель был единственным ребенком. Таких семей к тому моменту в стране было большинство. В конце 2015 года власти КНР отменили правило «одна семья — один ребенок» для всех семейных пар.
Смягчить меры по ограничению рождаемости, как сообщалось, Китай был вынужден из-за угрозы значительного сокращения трудоспособного населения на фоне роста числа жителей пенсионного возраста.

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