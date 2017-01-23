Уровень рождаемости в Китае в 2016 году достиг рекордной величины с начала XXI века.

По данным Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи, в 2016 году в Китае родились 18,46 миллиона человек, что на 11,5 процента больше, чем годом ранее.

Рост уровня рождаемости произошел на фоне сокращения числа женщин детородного возраста почти на пять миллионов человек. Таким образом, отметили представители комиссии, рост рождаемости можно напрямую связать с отменой политики «одна семья — один ребенок».