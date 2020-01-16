Суперджет «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Домодедово

Обновление: Росавиация и Московская межрегиональная транспортная прокуратура начали проверку в связи с экстренной посадкой «суперджета».

В аэропорту Домодедово самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

При посадке никто не пострадал, самолет, по имеющимся данным, не получил повреждения. Причины, по которым самолет сел на строящуюся ВПП, не уточняются.

Источники ТАСС и РИА Новости также сообщили о посадке суперджета на недостроенную ВПП в Домодедово. Самолет, как сообщается, летел из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву.

В Домодедово две действующие взлетно-посадочные полосы. С 2014 года ведется строительство третьей. В августе «Коммерсант» писал, что ввод новой ВПП в Домодедово в очередной раз перенесен — на 2020 год.

10 января стало известно, что «ИрАэро» потребовала от производителя Sukhoi Superjet 100, АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), возместить убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, связанные с эксплуатацией этих самолетов. Из девяти самолетов в парке «ИрАэро», сообщали тогда источники в авиакомпании, исправными можно считать только пять.