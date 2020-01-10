Авиакомпания «ИрАэро» потребовала от производителя суперджетов 1,9 миллиарда рублей за поломки самолетов

Авиакомпания «ИрАэро» потребовала от АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) возместить убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, связанные с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В эту сумму, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году.

«В парке „ИрАэро“ девять SSJ 100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — заявил собеседник агентства.

Если претензия не будет удовлетворена, то «ИрАэро» готова подать к ГСС иск в арбитражный суд, добавил источник.

В «ИрАэро» подтвердили, что в настоящий момент эксплуатируют лишь пять из девяти имеющихся суперджетов, однако воздержались от дальнейших комментариев.

Ранее ГСС подавали несколько исков к «ИрАэро». В исковых заявлениях, в частности, речь шла о задолженности авиакомпании по аренде суперджетов. Два таких иска были позже отозваны ГСС.

О последнем на настоящий момент иске производителя суперджетов к базирующей в Иркутске авиакомпании стало известно в начале января. На тот момент иск на 941 миллион рублей поступил в Арбитражный суд Москвы, но не был принят к производству. Подробности исковых требований не раскрывались.

В декабре сообщалось, что «Гражданские самолеты Сухого» не выполнили план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. Вместо запланированных 16 удалось продать лишь один.