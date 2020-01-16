Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли с апреля на сентябрь 2020 года

Релиз игры Cyberpunk 2077 будет перенесен на 17 сентября. Об этом сообщила издающая ее польская студия CD Projekt RED.

Создатели игры подчеркнули, что она уже завершена и теоретически в нее можно играть, но они хотели бы взять еще немного времени на тестирование и дополнительную проверку уровней.

«Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала бриллиантом для нынешнего поколения [консолей], и перенос релиза даст нам очень нужные несколько месяцев, за которые мы сможем сделать игру совершенной», — написал глава CD Projekt RED Адам Бадовски.

Первоначальный релиз Cyberpunk 2077 был запланирован на 16 апреля.

Польская студия CD Projekt RED наиболее известна как создатель «Ведьмака».