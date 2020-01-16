Пять стран потребовали от Ирана выплаты компенсаций за сбитый «боинг»

Главы МИД Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана и Украины — стран, граждане которых находились на борту сбитого над Тегераном «боинга Международных авиалиний Украины — потребовали от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.

Это требование было выражено в заявлении, сделанном по итогам встречи в Лондоне, где министры обсуждали ситуацию с авиакатастрофой. Они также потребовали от Ирана обеспечения «тщательного, независимого и прозрачного международного расследования».

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января, в результате чего погибли 176 человек. Сначала власти Ирана называли причиной катастрофы взрыв двигателя, но позже признали, что самолет был случайно сбит ракетой.