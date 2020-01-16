Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium для Windows и macOS

Компания Microsoft выпустила первую версию своего браузера Edge на движке . Ее можно загрузить с официального сайта Microsoft.

Новый Edge поддерживает 10 языков, в том числе русский. Браузер совместим со всеми системами Windows, начиная с Windows 7, также доступны версии для iOS и Android.

В Windows 10 новый Edge на базе Chromium автоматически заменит встроенный в операционную систему браузер в одном из ближайших автоматических обновлений. Новые компьютеры на Windows будут поставляться уже с новым браузером.

Microsoft объявила, что переведет браузер Edge на движок Chromium, в декабре 2018 года. Компания заявила, что отказывается от собственного движка EdgeHTML из-за его худшей аппаратной совместимости и производительности. Первая тестовая версия нового Edge была представлена в апреле 2019 года.