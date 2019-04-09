Microsoft выпустил тестовую версию браузера Edge на базе Chromium от Google

Компания Microsoft выпустила тестовую версию браузера Edge, работающего на базе , сообщил в блоге вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре.

Доступны две англоязычных сборки браузера для разработчиков, одна из них будет обновляться каждый день, вторая — каждую неделю. Скачать браузер для операционной системы Windows 10 можно на сайте Microsoft Edge Insider. В будущем появятся версии браузера для других поколений Windows, а также MacOS.

В основе нового браузера лежит исходный код Chromium, но, как говорят в Microsoft, в проект уже внесено 275 изменений. В ближайшие недели компания добавит в браузер темную тему, инструменты для перевода и грамматической проверки, а также плавную прокрутку.