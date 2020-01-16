Медведев объявил благодарность автору закона об изоляции Рунета Андрею Клишасу. За «активную законотворческую деятельность»
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Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев 15 января подписал постановление правительства, которым поощрил 11 сенаторов.
Членов Совета Федерации отметили «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Двое сенаторов — Елена Перминова и Игорь Фомин — получили почетную грамоту правительства, остальные сенаторы — благодарность.
Среди тех, кому Медведев объявил благодарность, оказался сенатор Андрей Клишас — одного из авторов законов об изоляции Рунета, о фейковых новостях, и о неуважении к власти.