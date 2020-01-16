Фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Депутаты «Единой России» единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина, выдвинутую президентом РФ на пост премьер-министра. Об этом сообщил ТАСС один из участников заседания фракции, которое прошло утром 16 января. Эту информацию подтвердила и советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Кандидат в премьеры присутствовал на заседании фракции. После «Единой России» Мишустин встретится с депутатами других думских фракций.

По данным источника ТАСС, во время встречи с фракцией «Единой России» Мишустин анонсировал изменения в правительстве. Депутат от «Единой России» Ирина Яровая, в свою очередь, заявила РИА Новости, что состав правительства на встрече Мишустина с фракцией не обсуждался.

Голосование по кандидатуре Мишустина вся Госдума проведет в 14:00 по московскому времени. Источник в КПРФ сообщил ТАСС, что эта фракция воздержится при голосовании Госдумы за кандидатуру Мишустина на пост премьера.

Представители «Единой России» занимают 341 из 450 мест в Госдуме.

Михаил Мишустин, возглавляющий Федеральную налоговую службу, был 15 января выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Такое решение было принято после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство, объявил об отставке.

О намерении покинуть пост премьера Медведев заявил спустя несколько часов после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в котором президент предложил изменения в Конституцию. В частности, Путин заявил, что Госдуму надо наделить полномочиями утверждать не только премьер-министра, но и других членов правительства.