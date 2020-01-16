Эрдоган объявил о начале отправки турецких войск в Ливию

Турция приступила к отправке своих военных в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство. Об этом, сообщает Reuters, в четверг объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как подчеркнул Эрдоган, Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации на своей южной границе.

Об отправке войск Эрдоган заявил за два дня до встречи в Берлине, на которой представители России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции и Франции собираются обсудить ситуацию в Ливии.

В Ливии последние несколько лет — двоевластие. Армия генерала Халифа Хафтара контролирует восток страны, правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем — запад, в том числе столицу Триполи. С весны 2019 года армия Хафтара безуспешно пытается захватить Триполи.

В середине января в Москве прошли переговоры Сараджа и Хафтара, по итогам которых планировалось подписать договор о перемирии. Однако Хафтар покинул Россию, не подписав договор. Минобороны РФ 14 января заявило, что Хафтар попросил двое суток, чтобы обсудить документ со сторонниками. В ночь на 14 января на подступах к Триполи возобновились вооруженные столкновения. По состоянию на момент написания новости, соглашение подписано не было.