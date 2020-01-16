Дом моды Louis Vuitton купил крупнейший в мире необработанный алмаз

Французский дом моды Louis Vuitton купил самый крупный необработанный алмаз в мире. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.

Сумма сделки не раскрывается, но бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прувер предположил, что камень может стоить около 50 миллионов долларов. По словам Берка, Louis Vuitton разобьет алмаз и сделает из него бриллианты. «Никто не ожидал, что мы сделаем акцент на ювелирных изделиях высшего класса. Я думаю, это оживит индустрию», — заметил Берк.

Алмаз массой 1758 карат был добыт в апреле 2019 года в Ботсване канадской горнодобывающей компанией Lucara Diamond. Он получил название «Севело», что означает «редкая находка» в переводе с языка .

«Севело» — крупнейший необработанный алмаз в мире на данный момент и второй самый крупный алмаз в истории. Первый, алмаз «Куллинан», был найден в Южной Африке в 1905 году. Его разделили на более чем 100 бриллиантов, самые крупные из которых украсили драгоценности британской королевской семьи.

Дом моды Louis Vuitton, основанный в 1854 году, известен как производитель одежды и аксессуаров класса «люкс». С 2004 года он также выпускает ювелирные изделия.

Louis Vuitton входит в концерн LVMH, который является мировым лидером на рынке предметов роскоши. В 2019 году LVMH купил американский ювелирный дом Tiffany за 16,2 миллиарда долларов.