Концерн LVMH покупает ювелирную компанию Tiffany за 16,2 миллиарда долларов

Производитель предметов роскоши LVMH договорился о покупке ювелирной компании Tiffany за 16,2 миллиарда долларов.

«Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке», — говорится совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник.

Сделку планируется закрыть в середине 2020 года.

О планах LVMH купить Tiffany стало известно во второй половине октября. Первоначально за ювелирную компанию концерн предлагал 14,5 миллиарда долларов. Tiffany эта сумма не устроила, совет директоров ювелирной компании предложил поднять цену до 140 долларов за акцию. Примерно на этих условиях и была в итоге заключена сделка.

Концерн LVMH, основанный в 1987 году, является мировым лидером на рынке предметов роскоши. В сегменте ювелирных изделий и часов LVMH до приобретения Tiffany владел брендами Bulgari и Tag Heuer.

Tiffany — американская ювелирная компания, основанная в 1837 году. Она, в числе прочего, известна по фильму «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли.