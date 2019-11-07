Концерн LVMH предложил купить Tiffany за 14,5 миллиарда долларов. Ювелирная компания решила, что этого мало

Производитель предметов роскоши LVMH предложил купить Tiffany & Co за 14,5 миллиарда долларов, но американскую ювелирную компанию не устроила сумма сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники

Предполагается, что совет директоров Tiffany предложил LVMH поднять цену с нынешних 120 до 140 долларов за акцию. Это увеличит сумму сделки до почти 17 миллиардов долларов. LVMH обдумывает предложение, говорят собеседники Reuters.

О намерении LVMH купить Tiffany за 14,5 миллиарда долларов первым 26 октября сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. 28 октября обе компании объявили об этом официально; Tiffany также подтвердила озвученную Bloomberg сумму. На фоне этой новости акции компании выросли на 30%.

Tiffany & Co — американская ювелирная компания, основанная в 1837 году. Сейчас она владеет более чем 300 магазинами в разных странах мира, в ней работают около 14 тысяч человек. Tiffany & Co известна в том числе по фильму 1961 года «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли.

Концерн LVMH, основанный в 1987 году, является мировым лидером на рынке предметов роскоши и объединяет 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Владелец LVMH Бернар Арно и его семья занимают четвертое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, их состояние превышает 100 миллиардов долларов.

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