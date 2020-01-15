Владельцем Coub стал издатель TJournal и DTF

Владельцем платформы 1 января 2020 года стала компания «Комитет» (издатель vc.ru, TJournal и DTF), сообщает vc.ru.

«Мы попробуем пересмотреть продуктовую стратегию проекта, наладить базовую монетизацию и оптимизировать расходы через синхронизацию технологических решений», — приводит vc слова директора по продукту «Комитета» Влада Цыплухина.

This Is Boston Dynamics! Igor Gladkoborodov

Сооснователь Coub Антон Гладкобородов покинет проект.

По данным «Комитета», месячная аудитория Coub это четыре миллиона человек на сайте, восемь миллионов в эмбедах и 500 тысяч в мобильных приложениях. В день пользователи создают три тысячи роликов.

Coub запустили в 2012 году, в 2013-м и 2014-м компания привлекла миллион долларов и 2,5 миллиона долларов инвестиций соответственно.