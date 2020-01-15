Владельцем Coub стал издатель TJournal и DTF
Источник: VC
Надежный источник
Владельцем платформы Coub 1 января 2020 года стала компания «Комитет» (издатель vc.ru, TJournal и DTF), сообщает vc.ru.
«Мы попробуем пересмотреть продуктовую стратегию проекта, наладить базовую монетизацию и оптимизировать расходы через синхронизацию технологических решений», — приводит vc слова директора по продукту «Комитета» Влада Цыплухина.
Сооснователь Coub Антон Гладкобородов покинет проект.
По данным «Комитета», месячная аудитория Coub это четыре миллиона человек на сайте, восемь миллионов в эмбедах и 500 тысяч в мобильных приложениях. В день пользователи создают три тысячи роликов.
Coub запустили в 2012 году, в 2013-м и 2014-м компания привлекла миллион долларов и 2,5 миллиона долларов инвестиций соответственно.