шапито
Coub запустил «генератор дебатов». В нем кандидаты в президенты спорят друг с другом
Сервис Coub запустил сервис «Генератор дебатов 2018», позволяющий автоматически собирать случайные коубы с высказываниями кандидатов в президенты России (а также Алексея Навального, которого до выборов не допустили).
Пользователю достаточно выбирать одного из кандидатов, после чего сервис вставит его случайную фразу — и дополнит ответом еще одного кандидата. Получившийся ролик можно отредактировать и сохранить в своем профиле.
С помощью генератора можно сделать что-нибудь такое:
Или такое:
Еще несколько вариантов: