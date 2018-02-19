Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots
шапито

Coub запустил «генератор дебатов». В нем кандидаты в президенты спорят друг с другом

Meduza
14:39, 19 февраля 2018

Сервис Coub запустил сервис «Генератор дебатов 2018», позволяющий автоматически собирать случайные коубы с высказываниями кандидатов в президенты России (а также Алексея Навального, которого до выборов не допустили).

Пользователю достаточно выбирать одного из кандидатов, после чего сервис вставит его случайную фразу — и дополнит ответом еще одного кандидата. Получившийся ролик можно отредактировать и сохранить в своем профиле.

С помощью генератора можно сделать что-нибудь такое:

Или такое:

Путин реагирует на заявление Собчак о мирном оппозиционере
Serious stuff

Еще несколько вариантов:

Навальный реагирует на заявление Жириновского о сельском хозяйстве
Aludey Kranigen
Грудинин реагирует на заявление Жириновского о клубах
Alexander Gorbachev
Жириновский реагирует на неизменность Путина
Zakinuli
Путин реагирует на заявление Навального, за что сажают людей
Eger1917
Собчак реагирует на заявление Явлинского о замене президента
Hey Sultee
Жириновский реагирует на заявление Навального, за что сажают людей
Дарья Меркулова
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как устроены песни Егора Летова. Композитор Вдовин, поэт Оборин и рэпер Фейс в подкасте «Медузы»
54 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме