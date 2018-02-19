Coub запустил «генератор дебатов». В нем кандидаты в президенты спорят друг с другом

Сервис Coub запустил сервис «Генератор дебатов 2018», позволяющий автоматически собирать случайные коубы с высказываниями кандидатов в президенты России (а также Алексея Навального, которого до выборов не допустили).

Пользователю достаточно выбирать одного из кандидатов, после чего сервис вставит его случайную фразу — и дополнит ответом еще одного кандидата. Получившийся ролик можно отредактировать и сохранить в своем профиле.

С помощью генератора можно сделать что-нибудь такое:

Или такое:

Путин реагирует на заявление Собчак о мирном оппозиционере Serious stuff

Еще несколько вариантов:

Навальный реагирует на заявление Жириновского о сельском хозяйстве Aludey Kranigen

Грудинин реагирует на заявление Жириновского о клубах Alexander Gorbachev

Жириновский реагирует на неизменность Путина Zakinuli

Путин реагирует на заявление Навального, за что сажают людей Eger1917

Собчак реагирует на заявление Явлинского о замене президента Hey Sultee