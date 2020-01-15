РФС продлит контракт с Черчесовым до 2022 года

Российский футбольный союз и главный тренер сборной Станислав Черчесов согласовали продление контракта до 2022 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com» без указания конкретных источников.

По данным издания, непосредственное подписание контракта состоится на следующей неделе.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством на домашнем ЧМ-2018 команда добилась лучшего результата на чемпионатах мира в постсоветской истории, выйдя в четвертьфинал.

Россия может пропустить ЧМ-2022, так как в декабре 2019 года ВАДА рекомендовало отстранить всех российских спортсменов от крупных международных соревнований во всех видах спорта на четыре года. ФИФА, которая формально должна подчиняться этому решению, пока не высказала окончательной позиции.