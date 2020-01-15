Биткоины на 1,1 миллиарда долларов перевели одной транзакцией с комиссией 80 долларов

Почти 125 тысяч биткоинов на сумму 1,1 миллиарда долларов перевели с одного кошелька на другой в рамках одной транзакции, пишет Mashable.

Комиссия за перевод составила чуть больше 80 долларов. Сделка стала крупнейшей единоразовой транзакцией, если считать в долларах по курсу на момент перевода биткоинов.

Количество переведенных биткоинов составляет почти 0,7% от общего числа единиц криптовалюты, находящихся в обороте.

Предыдущий рекорд принадлежит транзакции, совершенной в октябре 2019-го: 94 тысячи биткоинов стоимостью почти миллиард долларов.

Крупнейшей транзакцией по числу единиц криптовалюты пока остается сделка 2011 года: 550 тысяч биткоинов на полтора миллиона долларов — один биткоин стоил на тот момент около трех долларов.