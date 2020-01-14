Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли

Оргкомитет Каннского кинофестиваля объявил, что жюри в 2020 году возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.

Он, как отмечает AFP, станет первым темнокожим человеком, занявшим этот пост за более чем 70-летнюю историю Каннского кинофестиваля.

Ли, комментируя выбор его кандидатуры, заявил, что «шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно».

В рамках Каннского кинофестиваля в разные годы состоялись премьеры семи фильмов Спайка Ли. В 2018 году его фильм «Черный клановец» получил в Каннах Гран-при.

73-й Каннский кинофестиваль пройдет 12–23 мая 2020 года.