В Иране задержали несколько человек в связи с катастрофой украинского «боинга»

В Иране задержали несколько человек, предположительно причастных к ситуации со сбитым украинским «боингом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя иранского Минюста Голамхосейна Эсмаили.

Сколько человек задержаны, он не сообщил и не привел никаких других деталей.

Самолет «Украинских международных авиалиний» разбился в ночь на 8 января после вылета из Тегерана. Иран 11 января признал, что лайнер непреднамеренно сбили иранские ПВО.

На борту разбившегося «боинга» были 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Великобритании и других стран. Все они погибли.

Дело о крушении самолета завела украинская СБУ, в том числе по статье об умышленном убийстве.

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