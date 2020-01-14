В Ираке по базе, используемой США, нанесли ракетный удар

Военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, на территории которой находятся военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление военных.

О жертвах и пострадавших не сообщается. По данным телеканала «Аль-Хадат», всего по базе было выпущено пять ракет из систем залпового огня.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Нападение на военный объект в Ираке стал вторым за последние два дня — 12 января в результате обстрела базы Балад ранения получили четверо иракских военнослужащих.

8 января Иран выпустил около полутора десятков баллистических ракет по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. В результате атаки никто не пострадал.

В начале января власти Ирака заявили, что иностранные войска должны покинуть страну в ближайшее время. С 6 января им запрещены перемещения, не согласованные с Багдадом.