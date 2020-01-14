В Boeing назвали «идиотами» пилотов Lion Air из-за просьб помочь с переобучением на 737 MAX. Через год лайнер авиакомпании упал в море

Авиакомпания Lion Air еще в 2017 году обращалась к Boeing с просьбой провести обучение пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, но получила отказ. Это стало известно из внутренней переписки сотрудников Boeing, которую опубликовал Bloomberg.

«Теперь чертова Lion Air просит симулятор, чтобы летать на MAX — возможно, из-за собственной глупости. Я на стенку лезу, пытаясь понять, как это разрулить, идиоты», — говорится в одном из писем. В ответ на это другой сотрудник замечает, что Malindo Air, входящая в один холдинг с Lion, уже успешно летает на новых моделях.

В итоге компания Boeing отказалась от проведения обучения, сочтя его недостаточно необходимым в условиях высокой стоимости и трудозатратности.

737 MAX позиционировался Boeing как самолет, для полетов на котором пилотам не требуется полный курс переобучения, если они уже летали на модели предыдущего поколения 737 NG.

В октябре 2018 года 737 MAX, принадлежащий Lion Air, упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, в результате чего погибли 189 человек. Причиной крушения стала конструкционная особенность лайнера, о которой не знали пилоты. После аналогичной катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.

Из опубликованной ранее переписки сотрудников Boeing стало известно, что они крайне критично высказывались о новом самолете. К примеру, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: «Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны».