В Белоруссии россиянина осудили на 14 лет за контрабанду 14 килограммов наркотиков

В Белоруссии вступил в силу приговор в отношении россиянина, который пытался ввезти в страну крупную партию гашиша. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Инцидент произошел ночью 28 мая 2019 года. 31-летний гражданин России пересекал польско-белорусскую границу в пункте пропуска «Брузги». В порогах и бампере его автомобиля Lexus пограничники обнаружили более 14 килограммов наркотических и психотропных веществ, в том числе около 13 килограммов гашиша.

Против россиянина возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. У него конфисковали машину, а также семь тысяч евро и 95 тысяч рублей, которые он имел при себе. В ноябре 2019 года суд приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии усиленного режима.

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