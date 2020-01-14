РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами «Эльбрус» на миллиард рублей

Компания РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства. На соответствующий тендер, опубликованный в конце декабря на сайте госзакупок, обратило внимание издание CNews.

Стоимость контракта составляет 1 миллиард рублей. Исполнитель должен будет установить 15 тысяч компьютеров в 230 подразделений РЖД по всей стране.

Каждый компьютер должен быть укомплектован монитором с диагональю не менее 23,8 дюйма. На ПК должна быть предустановлена операционная система на Linux, которая внесена в реестр отечественного ПО.

Как отмечает CNews, РЖД стала первой из госкорпораций, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на «Эльбрусе».