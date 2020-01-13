США ввели санкции против богатейшего человека Молдавии. В России он заочно арестован по обвинению в контрабанде наркотиков

США ввели санкции против молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка, а также его жены и детей. Об этом сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео.

Санкции на Плахотнюка наложены из-за подозрений в коррупции, ему и его семье, в частности, запрещен въезд в США. Как отмечает «Интерфакс», это первый случай когда Вашингтон накладывает персональные санкции на молдавского гражданина.

Плахотнюк, до лета 2019 года возглавлявший Демократическую партию Молдавии, многие годы считался одним из самых влиятельных людей в стране. После неудачной попытки захвата власти в ходе правительственного кризиса, которая была подвергнута критике США, Евросоюзом и Россией, Плахотнюк бежал в Швейцарию.

В России Плахотнюку предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, в контрабанде наркотиков и в незаконном выводе денег, суд заочно арестовал его. Молдавия в октябре 2019 года объявила его в международный розыск по подозрению в отмывании денег.

В 2019 году Bloomberg называл Плахотнюка богатейшим человеком Молдавии.