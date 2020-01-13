Один из создателей World of Tanks уволится из Wargaming ради партии

Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров уволится из компании ради партии, о создании которой он рассказал 10 января. Об этом Макаров сообщил в своем фейсбуке.

«Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли. С Танками все будет хорошо, там отличная команда, не переживайте», — написал Макаров.

Макаров планирует в марте провести учредительный съезд «Партии прямой демократии», в которую ее создатели пригласят айтишников из российских регионов. Создатели партии рассчитывают участвовать в региональных выборах в 2020 году и в выборах депутатов Госдумы в 2021-м.