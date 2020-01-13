МВД Омска уведомило Дмитрия Федорова о возбужденном против него деле. Спустя два дня после того, как его нашли обезглавленным

Следователь полиции в Омске спустя два дня после смерти 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова направила ему постановление о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание Om1.ru, опубликовавшее копию постановления.

В документе от 28 декабря 2019 года сказано, что дело возбуждено по о незаконном сбыте наркотиков. По словам следователя, 15 декабря 2019 года Федоров разместил в тайниках в Омске 15 свертков с наркотическим веществом N-метилэфедрон. Общая масса вещества, говорится в постановлении, составила 13,32 грамма.

Дмитрий Федоров утверждал, что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а полицейские заставили признаться в том, что он делал . МВД и Росгвардия начали проверку его слов.

26 декабря тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. Следствие считает, что он совершил самоубийство. При этом родные считают, что мужчину могли убить. Адвокат Федорова считает, что, если его клиент и совершил самоубийство, то в состоянии отчаяния.

В начале января в Омске прошел митинг в память о Дмитрии Федорове. В акции участвовали от 50 до 80 человек. Некоторые участники митинга держали в руках плакаты «Подкиньте себе совесть» и «Почему скрывают правду по делу Дмитрия Федорова?».