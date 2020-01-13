«Левада-центр»: россияне в 2020 году ждут отставок в правительстве и массовых протестов

Участники , проведенного «Левада-центр», ожидают в 2020 году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве, а также продолжения массовых протестов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты проведенного «Левада-центром» опроса.

Отставок министров и коррупционных дел в наступившем году, по данным исследования «Левады», ждут 66% участников опросов — максимальный показатель с 2013 года, отмечают «Ведомости». 45% респондентов считают, что в 2020 году в России продолжатся массовые протесты (рост на 10 процентных пунктов за два года).

Одновременно, следует из данных опроса, снизилось число респондентов, ожидающих экономического кризиса (на 8 процентных пунктов до 49%) и вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11 процентных пунктов до 23%).

63% участников опроса заявили, что новый год будет лучше предыдущего. Это на 5 процентных пункта больше, чем в 2019 году. 65% респондентов — максимум с 2013 года — считают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей.