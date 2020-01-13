Комитет Госдумы не поддержал законопроект сенатора Клишаса о блокировке пользователей электронной почты
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательный отзыв на законопроект, позволяющий идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать их за рассылку запрещенной информации.
Комитет пришел к выводу, что требования законопроекта сформулированы слишком широко, и их можно распространять не только на сервисы электронной почты, но и на любые сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями — в том числе на соцсети или чаты.
Комитет также отмечает, что документ вряд ли будет эффективен, так как аналогичные требования об идентификации и блокировке пользователей, введенные для мессенджеров, не исполняются, а сами пользователи после удаления одного аккаунта могут создать новый.
В свою очередь правовое управление Госдумы отмечает, что, в отличие от мессенджеров, где пользователи ведут переписку внутри одного сервиса, электронные письма можно рассылать на разные почтовые сервисы, в том числе иностранные, что затруднит идентификацию пользователей.
«Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что у правительства также есть замечания к инициативе.
В данном случае государству предлагается ввести правило о нарушении в отношении его граждан постулата о тайне переписки.
Законопроект о деанонимизации и блокировке пользователей электронной почты в Госдуму внесли сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Клишас и Бокова известны как авторы закона об изоляции Рунета.
Первая версия законопроекта об электронной почте была предложена в июле 2019 года, Госдума сняла ее с рассмотрения. В октябре те же авторы внесли вторую версию законопроекта. Формулировки в нем упростились, но суть осталась той же.
В Mail.ru Group законопроект сочли «неуместным и избыточным». Минкомсвязи также не поддержало инициативу, назвав ее технически нереализуемой.