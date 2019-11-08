«Технически нереализуем». Минкомсвязи не поддержало законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что министерство не поддерживает законопроект, позволяющий блокировать пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — сказал Волин.

В октябре группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает обязательную идентификацию владельцев почтовых ящиков по номеру телефона, а также блокировку писем с запрещенной информацией.

В мае 2019 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона. При этом мессенджеры пока не начали идентифицировать пользователей.