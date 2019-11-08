«Технически нереализуем». Минкомсвязи не поддержало законопроект о блокировке пользователей электронной почты
Источник: Интерфакс
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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что министерство не поддерживает законопроект, позволяющий блокировать пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.
«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — сказал Волин.
В октябре группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает обязательную идентификацию владельцев почтовых ящиков по номеру телефона, а также блокировку писем с запрещенной информацией.
В мае 2019 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона. При этом мессенджеры пока не начали идентифицировать пользователей.