ЦБ рассказал подробности новой схемы пенсионных накоплений. Их можно будет получить разом, заплатив подоходный налог

Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов рассказал «Российской газете» подробности новой схемы добровольного накопления пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Получать пенсию через ГПП можно будет через 30 лет после начала накоплений или при наступлении пенсионного возраста (в зависимости от того, что наступит раньше). По завершении накопительной фазы у человека будет выбор: получить все сбережения сразу, заплатив подоходный налог (сейчас это 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план.

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана. Он рассчитан на 15-20 лет, но каждые два года его будут пересматривать и продлевать. В будущем пенсионные фонды смогут разработать и другие планы выплат.

Люди смогут сами выбирать пенсионный фонд. Перевести существующие пенсионные сбережения на счет ГПП в рамках одного фонда можно будет сразу, сбережения в другой фонд будут переведены через пять лет. В обоих случаях перевод произойдет без комиссий или потери инвестиционного дохода. В случае остатка накоплений их можно будет передавать по наследству.

Центробанк и Минфин представили проект гарантированного пенсионного плана в октябре 2019 года. Документ вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что закон о ГПП вступит в силу с января 2021 года.

ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года. Главное отличие новой системы от существующей — пенсионные взносы будут полностью добровольными.