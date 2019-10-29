Центробанк и Минфин представили новую систему льгот для добровольного накопления пенсии

Центральный банк и министерство финансов выступили с презентацией законопроекта о новой системе добровольного накопления пенсии, которая получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Сам документ пока не опубликован.

Россияне смогут добровольно перевести пенсионные накопления в ГПП в негосударственном пенсионном фонде. На отчисления в пределах 6% от зарплаты будет предоставляться налоговый вычет в размере 13% (НДФЛ). Работодателям, чьи сотрудники будут делать отчисления, предоставят льготы по налогу на прибыль. Бюджетные расходы на эти льготы до 2030 года замминистра финансов Алексей Моисеев оценил в 10 миллирдов рублей.

В законопроекте, как утверждается, будет предусмотрена гарантия сохранности пенсионных накоплений, возможность досрочного получения накоплений, а также наследования. Источники РИА Новости отмечали, что получать пенсию через ГПП можно будет до наступления пенсионного возраста — через 30 лет после первого отчисления.