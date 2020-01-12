Сотрудника московской полиции уволили из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора РФ

Из УВД по Центральному административному округу Москвы уволили сотрудника, из-за ошибки которого полиция и спецназ пришли с обыском к старшему помощнику генпрокурора РФ по особым поручениям Марине Гридневой. Об этом рассказали источники ТАСС и Baza.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Как сообщает Baza, он был связан с делом об убийствах против бывших бойцов спецназа ФСБ. Первоначальное расследование по делу вели сотрудники ФСБ, они же передали полицейским адреса для обысков.

Сотрудник УВД по ЦАО отправил полицию и спецназ проводить обыск по одному из адресов, не проверив его. На месте выяснилось, что в квартире живет Марина Гриднева. Вместе с ней дома был еще один сотрудник Генпрокуратуры; они убедили оперативную группу не проводить обыск, пишет Baza.

Гриднева написала жалобу в МВД. По данным Baza, служебная проверка показала, что по этому адресу действительно раньше жил один из подозреваемых, но он давно съехал. Сотрудник УВД по ЦАО, не проверивший адрес, допустил нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов, заявил собеседник ТАСС.