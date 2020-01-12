Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в субботу провели переговоры в Кремле. Среди тем, обсуждавшихся на встрече, продолжавшейся более трех часов, были ситуация в Ливии и Сирии, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».

Меркель, в частности, заявила, что «Северный поток — 2» необходимо достроить несмотря , которые ввели США. «Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала Меркель (цитата по РБК).

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова завершить строительство газопровода своими силами без привлечения иностранных партнеров. «Вопрос в сроках. <…> Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев», — цитирует президента РФ «Интерфакс». Путин выразил надежду, что строительные работы будут завершены до конца 2020 года — начала 2021 года.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии. «Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов как мы и призвали с президентом Турции, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия», — заявил Путин. Позже вечером 11 января состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого Путин, как сообщила пресс-служба Кремля, рассказал об итогах переговоров с Меркель.

Кроме того, в ходе переговоров Путин и Меркель обсудили , которую Путин назвал «чрезвычайно важной не только для региона, но и для всего мира». Россия и Германия, заявил Путин на совместной пресс-конференции с Меркель, «решительно выступают за дальнейшую реализацию» иранской ядерной сделки.

Ангела Меркель предыдущий раз посещала Россию в мае 2018 года. Тогда она проводила переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Меркель в октябре 2018 года объявила, что уходит с поста лидера правящей партии и не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах в 2021 году.