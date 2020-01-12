Правительство Франции заявило о готовности отменить повышение пенсионного возраста из-за забастовки профсоюзов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о готовности исключить из плана пенсионной реформы, вызвавшей забастовку профсоюзов, пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2027 году. Об этом говорится в письме Филиппа к профсоюзам, текст которого опубликовал канал BFM TV.

При этом, как отмечает Le Figaro, Филипп не исключил повышение пенсионного возраста окончательно. Он объявил об организации совета для изучения путей финансирования пенсионной системы, в работе которого примут участие профсоюзные лидеры.

Совет завершит работу к концу апреля. Если его участники придумают, как сократить дефицит пенсионных средств без повышения возраста выхода на пенсию, их предложения внесут в парламент ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе. Если нет, правительство примет «необходимые меры для достижения равновесия к 2027 году», говорится в письме Филиппа.

Пункт о повышении пенсионного возраста вызывал наибольшее недовольство профсоюзов. Но предложенный премьером компромисс поддержала лишь часть профсоюзных лидеров, остальные потребовали полной отмены пенсионной реформы.

Согласно плану французской пенсионной реформы, к 2027 году формальный возраст выхода на пенсию сохранится на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат нужно будет работать до 64 лет.

Правительство Франции хочет внести законопроект о реформе в парламент в феврале 2020 года. С помощью реформы власти намерены побороть рост дефицита в пенсионной системе, который, по прогнозам, к 2025 году превысит 17 миллиардов евро.

В начале декабря во Франции началась общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы. Из-за нее в стране, в частности, сильно затруднена работа транспорта.

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