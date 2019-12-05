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Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции. Фотография
17:37, 5 декабря 2019
Источник: Meduza
5 декабря во Франции
началась
общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Забастовку организовали профсоюзы, она заявлена как бессрочная. Бастующие выступают против планов правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, которые позволяют представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсионные выплаты. Из-за забастовки во Франции закрылись школы, отменено 90% поездов, а также многие внутренние и международные авиарейсы. Акции протеста прошли в 70 городах страны, не считая Парижа, в них приняли участие более 500 тысяч человек. В Париже из-за забастовки не работает большинство веток метро, наземный транспорт ходит с перебоями, закрыт вход на Эйфелеву башню. В городе прошел марш против пенсионной реформы, в котором приняли участие около 250 тысяч человек. Некоторые участники демонстрации стали бить витрины и бросать в полицейских тротуарную плитку, те в ответ применили слезоточивый газ. Есть задержанные.
Ian Langsdon / EPA / Scanpix / LETA
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