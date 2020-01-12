Киев выплатит по 8300 долларов семьям украинцев, погибших при авиакатастрофе в Иране

Семьи украинцев, погибших при крушении «боинга» в Иране, получат от правительства Украины по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов). Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он пообещал, что украинские власти также проконтролируют ход выплат, положенных семьях погибших в рамках , и помогут добиться компенсаций от Ирана.

Самолет «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. На борту «боинга» находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.

Сначала Иран заявил, что причиной гибели самолета стала техническая неисправность, но 11 января признал, что самолет был непреднамеренно сбит силами ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран должен выплатить компенсации семьям жертв.

«Боинг» был сбит на фоне иранской ракетной атаки на военные базы США в Ираке, предпринятой в ответ на генерала Касема Сулеймани. В результате атаки на базах никто не пострадал: сообщается, что американцы получили предупреждение об ударе за два с половиной часа.