«Такие дела» объявили о запуске СМИ об онкологии на средства гранта имени Андрея Павленко

Часть средств из гранта имени онколога Андрея Павленко будет направлена на создание СМИ об онкологии, которым займется команда «Таких дел». Об этом в программе «Чувствительно» Ирины Воробьевой на «Эхе Москвы» заявили руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов и сооснователь портала Митя Алешковский.

Как объяснили Карпов и Алешковский, сумма, собранная на сайте Patreon, — более 21 тысячи долларов ежемесячно — оказалась столь велика, что невозможно выдать столько грантов. «Мы просто не найдем такого количества журналистов, которые готовы писать про онкологию», — сказал Алешковский.

По словам Карпова и Алешковского, вторая половина собранных средств (первая половина предназначена для семьи Павленко) будет, в свою очередь, разделена на две части — одна часть пойдет на гранты для журналистов, а вторую направят на создание «полноценно функционирующего медиа об онкологии», которое будет писать «про человека и для человека».

Медиа, сообщили Карпов и Алешковский, будет создано на базе спецпроекта «Таких дел» — «Жизнь человека», рассказывавшего о Павленко. Идея такого медиа, заявили они, обсуждалась с Павленко.

Часть собранных средств, подчеркнули Карпов и Алешковский, по-прежнему планируется выделять в виде гранта журналистам других изданий, пишущим об онкологии.

5 января «Такие дела», объявляя об учреждении гранта имени онколога Андрея Павленко, сообщали, что часть собранных средств, предназначенная для журналистов, будет распределяться грантовым комитетом. Механику подачи заявок учредители гранта тогда обещали представить дополнительно.

В трансляции для патронов, проведенной 9 января, Карпов и Алешковский также заявили, что собранная сумма слишком большая для ежемесячной раздачи грантов, и предложили частично направить собранные средства на создание СМИ на базе проекта «Жизнь человека». Вопрос о том, расходовать ли на это собранные средства, Карпов и Алешковский предложили вынести на голосование внесших пожертвования. Как и где проводилось голосование, неизвестно.

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих онкологов России. Весной 2018 года ему поставили диагноз аденокарцинома желудка третьей стадии. После этого он начал вести проект «Жизнь человека» на сайте «Такие дела», в котором делился личным и профессиональным опытом борьбы с раком. Также он создал и возглавил благотворительную организацию Cancer Fund, призванную улучшить качество онкологической помощи в России. 5 января 2020 года Павленко умер в возрасте 41 года.