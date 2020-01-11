Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран должен понести полную ответственность за крушение пассажирского самолета, сбитого иранскими ПВО.

Соответствующее заявление Трюдо сделал после того, как Иран официально признал, что украинский «боинг», на борту которого, в числе прочих, находились граждане Канады, был сбит иранскими ПВО.

«Сбивать гражданский самолет — это ужасно», — заявил Трюдо, добавив, что Канада настаивает на том, чтобы Иран взял на себя всю полноту ответственности за произошедшее, провел тщательное и открытое расследование и привлек виновных к ответственности.

«Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости», — сказал Трюдо, подчеркнув, что «этого заслуживают семьи погибших».

При крушении Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» 8 января под Тегераном погибли 176 человек, в том числе 63 канадца.

Канада настаивала на том, чтобы ее специалисты приняли участие в расследовании авиакатастрофы. Власти Ирана, сообщил Трюдо, сотрудничают с Канадой в вопросе выдачи виз таким специалистам.

Иран через три дня после крушения самолета официально признал, что он был непреднамеренно сбит ракетой. Президент Ирана в телефонном разговоре с президентом Украины пообещал, что виновные в крушении самолета будут наказаны.

Крушение украинского «боинга» в Иране Иран признал, что случайно сбил украинский «боинг». Главное