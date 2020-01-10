США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые секторальные санкции против Ирана. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Ограничения введены против производственного, текстильного, строительного и горнодобывающего секторов экономики Ирана. Санкции будут являться как первичными, так и вторичными — то есть за ведение бизнеса с этими компаниями третьи стороны также окажутся под санкциями.

США также ввели особые санкции против крупнейших производителей железа и стали Ирана. Помимо этого, под персональные ограничения попали восемь представителей руководства страны.

Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана 8 января в ответ на иранскую атаку на военные базы США на территории Ирака.