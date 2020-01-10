Правозащитники призвали Google разрешить пользователям Android удалять предустановленный софт

Международные правозащитные организации призвали главу Alphabet (материнская компания Google) Сундара Пичаи разрешить пользователям Android полностью удалять предустановленные приложения. Письмо, опубликованное на сайте Privacy International, подписали 53 правозащитных объединения, в том числе Amnesty International и Фонд электронных рубежей (EFF).

Неудаляемые приложения делают пользователей уязвимыми для сбора их данных, полагают авторы письма.

Такие приложения могут иметь привилегированные пользовательские права и таким образом получать доступ к камере, микрофону и геоданным без подсказок пользователю со стороны системы безопасности Android, сказано в обращении к главе Alphabet.

Правозащитники указывают, что 91% предустановленных приложений не отображается в Google Play. Авторы письма полагают необходимым предъявлять к этому софту такие же требования, как ко всем приложениям из Google Play. То есть их тоже нужно проверять с точки зрения использования камеры, микрофона и данных о местоположении пользователя.

Слова, что конфиденциальность не может быть роскошью, Пичаи употребил в колонке для New York Times, опубликованной в мае 2019-го. Так он намекнул на высокую стартовую стоимость смартфонов Apple, передавало CNBC.

Amnesty International в ноябре 2019-го выпустила доклад, в котором назвала Google и Facebook угрозой правам человека.