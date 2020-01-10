Основной версией катастрофы рейса Bek Air в Алма-Ате назвали обледенение самолета

Обледенение воздушного судна — основная версия произошедшей в Алма-Ате в конце 2019-го катастрофы рейса Bek Air. Об этом со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра сообщает «Интерфакс».

По словам главы Межгосударственного авиационного комитета Виктора Сороченко, расследование крушения, возможно, займет более года.

Пассажирский Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря 2019 года после вылета из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 человек. Рассматривались также версии неблагоприятных погодных условий и ошибка навигационных служб.

Лайнер после взлета потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. Как сказал Роман Скляр на пресс-конференции 10 января, разрешение на строительство здания районные власти выдали незаконно. Антикоррупционная служба Алматинской области начала досудебное расследование, добавил чиновник.