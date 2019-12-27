В Алма-Ате при вылете из аэропорта разбился самолет с 95 пассажирами. Погибли девять человек

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане.

Как сообщается в фейсбуке аэропорта, сразу после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Авария произошла в районе жилого сектора, добавляет комитет по ЧС МВД Казахстана. Взрыва и возгорания в результате крушения не последовало.

Самолет Fokker-100 следовал рейсом Z2100 из Алма-Аты в Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Граждан России среди них не было.

На данный момент известно о девяти погибших. Еще девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали. Спасательные службы ведут эвакуацию пассажиров на месте аварии.

Причины крушения самолета пока неизвестны. Все полеты лайнеров данного типа в стране временно приостановлены.

Авиакомпания Bek Air, как сообщается на ее сайте, основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние рейсы, а также полеты в Москву, Санкт-Петербург, страны СНГ, Турцию, ОАЭ, Монголию и Китай. Парк компании насчитывает семь самолетов типа Fokker-100.

Александр Филимонов