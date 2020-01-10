«Мы не знаем точно, когда и где». Госсекретарь США рассказал, что точных данных о планируемых генералом Сулеймани атаках не было

США не располагали конкретной информацией об атаках, которые, по данным Вашингтона, готовил иранский генерал Касем Сулеймани, но сомнений в угрозе не было. Об этом в интервью Fox News сказал госсекретарь США Майкл Помпео.

«Нет никаких сомнений в неизбежной серии нападений, которые спланировал [Сулеймани]. Мы не знаем точно, когда, и не знаем точно, где [планировались атаки], но [угроза] была настоящей», — сообщил Помпео.

Демократы ранее упрекнули Белый дом в отсутствии неопровержимых доказательств того, что генерал Сулеймани представлял угрозу.

Сулеймани погиб в Багдаде при авиаударе США 3 января. Генерала убили по приказу американского президента Дональда Трампа, который заявлял, что Сулеймани готовил атаки против американских военных и дипломатов. Иран в ответ атаковал военные базы США в Ираке в ночь на 8 января.

Палата представителей американского Конгресса 9 января приняла рекомендательную резолюцию, ограничивающую возможность Трампа без одобрения конгрессменов предпринимать военные действия против Ирана. Резолюцию должен рассмотреть сенат.