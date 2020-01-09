«Матери против политических репрессий» объявили о проведении марша в центре Москвы

Движение «Матери против политических репрессий» подали в правительство Москвы уведомление о проведении шествия 25 января, сообщается в телеграм-канале движения.

«Цель марша — это в первую очередь выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий», — заявили в движении.

Активисты планируют пройти шествием от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара с 13 до 16 часов 25 января.

Ранее активисты пытались согласовать с властями Москвы шествие по центру города, но их маршрут не был согласован.

В ноябре 2019 года родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети», «московского дела» и других объявили о создании движения «Матери против политических репрессий». Тогда же они провели серию одиночных пикетов у администрации президента. «Матери против политических репрессий» также обратились к президенту РФ с просьбой взять расследование дел, по которым обвиняют их родственников, под личный контроль.