«Матери против политических репрессий» попросили Путина лично проконтролировать дела «Нового величия», «Сети» и «московское дело»

Движение «Матери против политических репрессий» передало в администрацию президента просьбу к Владимиру Путину взять уголовные дела под личный контроль. Об этом сообщает «Медиазона».

Авторы обращения, под которым подписались в том числе родители и родственники обвиняемых по , делу и , просят Путина «защитить их детей от произвола следственных и судебных органов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще не успел ознакомиться с текстом обращения, передает корреспондент «Медузы». По словам Пескова, видимо, «речь идет о надзоре».

«Функции надзора у нас выполняет Генпрокуратура, я не исключаю, что это письмо будет переадресовано в Генпрокуратуру, чтобы она и выполнила свои функции в данном случае», — сказал представитель Кремля.

О создании движения «Матери против политических репрессий» родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети», «московского дела», дела объявили в начале ноября. Тогда же они провели серию одиночных пикетов у администрации президента.