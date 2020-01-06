Ангела Меркель посетит Россию 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января прибудет с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

Визит Меркель состоится по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе их встречи будут обсуждаться «актуальные темы международной повестки дня», в том числе Сирия, Ливия и обострение отношений между США и Ираном.

В последний раз двусторонняя встреча Путина и Меркель проходила в августе 2018 года в Берлине.